San Fior: una grotta per il “pastore buono”, don Ferruccio De Pizzol

SAN FIOR Una grotta e una corona del rosario in cielo per ricordare Don Ferruccio De Pizzol. A due anni dalla scomparsa e a settanta dall’ordinazione sacerdotale, la comunità di San Fior di Sotto ha ricordato oggi il “pastore buono”. Questa infatti la dedica che si può scorgere nella nuova grotta, sorta nei pressi dell’asilo di Via Zoppé.

Il nuovo capitello che sostituisce il precedente, abbattuto per fare spazio all’ampliamento della Scuola Materna, è stato ‘battezzato’ dal Vescovo di Vittorio Veneto Mons. Corrado Pizziolo e da Don Roberto Camillotti. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Gastone Martorel, più di duecento residenti e i parenti del parroco emerito di San Fior di Sotto che ha trascorso ben 33 anni alla guida spirituale della frazione della Città del Volontariato (1967-2000).

Come la vecchia grotta, voluta proprio da Don Ferruccio e intitolata alla Madonna di Lourdes, anche questa è stata costruita da un gruppo di volontari. Davvero emozionante, durante l’inaugurazione della grotta è stato il lancio della corona del rosario formata da decine di palloncini. Ci piace pensare che siano volati via, “vicino a Don Ferruccio” ha detto l’attuale parroco di San Fior di Sotto.