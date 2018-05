Al San Giacomo di Castelfranco Veneto in arrivo un nuovo ambulatorio senologico

CASTELFRANCO VENETO Cuore e professionalità guidano la Lilt, delegazione di Castelfranco Veneto e la Breast Unit del San Giacomo che si preparano ad aprire un nuovo laboratorio senologico che arricchirà l’offerta volontaria nel Distretto di Asolo. In collaborazione con la Lilt, i medici della Breast Unit di Castelfranco Veneto, il reparto multidisciplinare per la patologia al seno diretto da Gianfranco Mora, hanno proposto l’istituzione di un ambulatorio su base volontaria, al di fuori dell’orario di servizio, con cadenza quindicinale: “Ciò per dare risposta ai quesiti, diffondere norme di prevenzione primaria, informare sui fattori di rischio ed effettuare visite preventive alle donne in età pre screening in modo da monitorare precocemente eventuali malattie per procedere tempestivamente alla cura e nella maggior parte dei casi alla guarigione” spiega il dr. Mora.

La fascia d’età in Veneto più colpita dal tumore alla mammella è tra i 50 e 70 anni (circa il 46 %), poi 70-85 (32%) e 25-49 (22%). L’età screening mammografico è dai 50 ai 75 anni e già prevede l’intervento anche dei volontari Lilt che contattano le persone che ricevono l’invito dell’Ulss allo screening. “Voglio sottolineare questa novità che nasce dai cuori dei volontari e dei nostri medici capaci di garantire un servizio ulteriore che non ha prezzo sotto il profilo della prevenzione e dell’umanità – spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell’Ulss 2 Marca trevigiana – questi sono i medici di cui non possiamo fare a meno come non ci saranno mai abbastanza parole di riconoscenza per i volontari trevigiani”.

Il nuovo ambulatorio si trova nel padiglione K del San Giacomo e sarà aperto, con visite gratuite, due giovedì al mese, dalle ore 17,00, da parte del dr. Gianfranco Mora e dalla dr.ssa Elisa Sebastiani. Prenotazioni dalle 9,30 alle 11,30 al numero 3703659420. La mail di riferimento è: prevenzioneliltcfv@gmail.com. Il nuovo laboratorio senologico di Castelfranco Veneto aprirà il prossimo 24 maggio.