Addio all'imprenditore Onorino Soccol, fondatore della Wurth

È venuto a mancare Onorino Soccol, residente a San Pietro di Feletto e fondatore della Würth S.r.l. Italia. Onorino, nato a Zoldo Alto (BL), nel 1932, da una famiglia povera, emigrava in Germania per cercare fortuna come gelataio. Lì conobbe Reinhold Würth il quale gli propose di tornare in Italia e di provare a vendere gli articoli dell’azienda che il Signor Würth stesso stava costruendo in Germania. Dal 1963, anno della sua fondazione, la Würth crebbe sempre di più grazie alla volontà delle persone che dedicarono la loro energia ed entusiasmo a quella nuova avventura.

Onorino si è sempre occupato della direzione della forza vendite e del rapporto con i clienti: il suo motto era “Il cliente è re e noi siamo i suoi umili servitori”. Sposato con Pierina Gerardo, padre di Paolo e di Manuela, Onorino lascia il suo esempio di uomo caparbio, etico e di parola. Il funerale si terrà mercoledì 08/05 presso la chiesa dell’Immacolata di Lourdes (Conegliano) alle ore 15.