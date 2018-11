Zenzero e limone: l’amore di Alessandro Di Franco per le piante

Domenica 4 novembre, alle ore 11, presso la Barchessa Municipale di Rua di Feletto verrà presentato il nuovo volume di poesie Zenzero e limone (Cominiana Editrice, 2018) di Alessandro Di Franco, illustrato da Lorella Fermo. “Il libro - scrive nella presentazione del libro Enzo Santese che assieme a Rinaldo Lisotto presenterà l’opera - è un parco di creature vegetali che accoglie il lettore, sollecitato dalla musica di versi brevi stesi a cadenzare la passione di Alessandro Di Franco per le piante, che respirano nella poesia come presenze portate ad assumere comportamenti e tensioni psicologiche umane”.

E ancora, sempre Santese: “Alessandro Di Franco, mescolando il forte e balsamico sapore dello zenzero con la freschezza acuta del limone, rende famigliari le fibre più interne e attiva quel meccanismo originario che dà voce agli alberi, capaci di assumere connotazioni antropomorfe e diventare depositari di segreti da raccontare in una sorta di zibaldone, costruito su un amore deciso dell’esistente”.

Nato ad Augusta, in provincia di Siracusa, Di Franco vive in provincia di Treviso dalla prima infanzia. Lavora ad Oderzo come medico di medicina generale esperto di geriatria e come psicoterapeuta. Appassionato di letture mediorientali, di poesia, di cani e di bonsai, cerca il bello e il buono negli arabeschi della sua vita. Ha pubblicato: Ceralacca (Edizioni del Leone, Venezia, 2007); Latte di mandorla (Edizioni Tracce, Pescara, 2008); Moscacieca (Manni, San Cesario di Lecce, 2009); Nausicaa (Editrice Ibiskos Risolo, Empoli, 2010); Cabala (Leone, 2010).