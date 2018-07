Scuola elementare di San Polo, al via i lavori di adeguamento sismico

SAN POLO DI PIAVE Il Comune di San Polo di Piave è entrato nella graduatoria triennale formulata dalla Regione Veneto per un intervento programmato presso le scuole elementari. Si tratta di un’importante opera che prevede l’adeguamento sismico dell’intera struttura per un importo complessivo di 2 milioni e 50mila euro. Il Comune, che già disponeva di uno studio di fattibilità, ha recentemente completato la progettazione con le verifiche statiche degli edifici (ala sud e ala est). I risultati delle analisi hanno rilevato non fosse conveniente adeguare alle recentissime norme sismiche l’ala sud più vecchia per cui si è previsto l’abbattimento e la ricostruzione; l’ala est invece, più recente, è risultata adeguabile alle norme. Il Comune ha trasmesso il progetto alla Regione ed è di questi giorni la bella notizia che la proposta è stata accolta ed è entrata nella graduatoria con validità di tre anni che la Regione Veneto ha trasmesso al Ministero dell’Istruzione. Questo significa che, nel caso nei prossimi tre anni vi fossero i fondi ministeriali, l’adeguamento sismico verrebbe finanziato per 1 milione 650mila euro.

L’opera andrebbe così ad aggiungersi a quella già approvata e relativa all’ala nord della scuola elementare e che prevede un intervento di messa in sicurezza impiantistica e all’adeguamento antisismico con il ricavo della nuova mensa ed il miglioramento sismico. Quest’ultimo edificio verrà allargato nel piano terra per ospitare una mensa scolastica più capiente mentre il piano superiore, sede della scuola di musica giovani talenti, verrà adeguato alle recentissime Norme Tecniche in tema di prescrizioni sismiche. Anche in questo caso l’opera ha già ottenuto un finanziamento a fondo perduto di 635mila euro da parte del MIUR e i lavori saranno realizzati nel corso del 2019.

Spiega il sindaco, Diego Cenedese: “Questa notizia è la dimostrazione che la progettualità paga. Avere investito nella programmazione e nella redazione di progetti, specie nell’edilizia scolastica, si sta rivelando un approccio vincente perché permette al Comune di essere pronto appena escono bandi di finanziamento. E’ quanto è successo per la scuola primaria per cui prima i 635mila euro ed ora la possibilità di ottenere 1 milione 630mila euro, contribuisce a portare avanti azioni concrete senza gravare troppo sulle casse comunali”.