Soggiorno per imparare l’inglese: partiti 22 ragazzi di San Polo di Piave

SAN POLO DI PIAVE Sono partiti ieri, domenica 22 luglio, alle 3.30 circa di mattina, accompagnati da due docenti, i 22 ragazzi delle classi 2° e 3° della scuola secondaria di primo grado di San Polo di Piave, alla volta del Regno Unito. Un’esperienza formativa e di vita resa possibile grazie allo sforzo dell’amministrazione comunale che con l’assessore alla cultura ed istruzione, Ketty Darin, e la dirigente dell’Istituto comprensivo, Paola Gardenal, hanno creduto fortemente nell’iniziativa, e alla lungimiranza di partner privati che hanno accolto il progetto comunale; così per 16 dei 22 ragazzi il soggiorno è completamente gratuito, salvo il costo del biglietto aereo. Il viaggio studio è promosso nell’ambito del progetto “School Holidays 2018” in collaborazione con le aziende del territorio e l’istituto comprensivo statale “Luigi Luzzati”. Obiettivo dell’iniziativa è quello di offrire ai ragazzi l’opportunità di approfondire la lingua inglese, favorendone l’utilizzo nella conversazione quotidiana con parlanti del luogo.

Per due settimane, i ragazzi, selezionati anche in base ad uno specifico test e alle valutazioni conseguite nel corso dell’anno scolastico, frequenteranno l’Ashford School nell’omonima città del Kent, nel Regno Unito, un prestigioso college fondato nel 1898 e una delle migliori boarding school del Regno Unito. Il college è dotato di un ambente moderno e confortevole per lo studio e per lo svago, grazie ad impianti sportivi modernissimi, aule spaziose teatro… All’interno del college i ragazzi – ospitati per tutto il periodo da famiglie inglesi del posto - partecipano alle lezioni tenute da docenti madrelingua (15-20 ore alla settimana) e nel resto del tempo prenderanno parte ad escursioni e visite a musei, monumenti ed istituzioni della Gran Bretagna (gita a Londra, Greenwich, Canterbury…), e ad attività sportive e ricreative organizzate dalla scuola inglese. Prima di partire, i ragazzi, sono stati coinvolti in un corso di 10 ore di lezione propedeutiche al soggiorno tenute da un docente madrelingua inglese affiancato da un docente di inglese. Al termine del soggiorno, invece, i ragazzi saranno coinvolti da una lezione si confronto sull’esperienza trascorsa.

Spiega l’assessore Ketty Darin: “Questa iniziativa conferma l’attenzione dell’amministrazione comunale nei confronti della lingua inglese, strumento fondamentale di comunicazione a livello internazionale. Ricordo che da otto anni l’assessorato in collaborazione con la direzione dell’istituto comprensivo, promuove a luglio i City camps, ovvero approfondimenti di studio in lingua inglese animata da tutors anglofoni. I City camps, realizzati con l’appoggio dell’A.C.L.E. accreditata dal MIUR e del World Tefl Accrediting Commission, sono molto apprezzati da studenti e genitori: l’ultimo si è concluso qualche giorno fa ed ha coinvolto una cinquantina di bambini e ragazzi delle scuole primarie e medie. Visto l’apprezzamento e con la determinante collaborazione dell’Istituto comprensivo e della dirigente, si è appunto pensato di organizzare da quest’anno una proposta aggiuntiva e qualitativamente ancora superiore attraverso il Concorde International che fa riferimento all’Ashford School, uno tra i migliori college del Regno Unito.