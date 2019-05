San Vendemiano, Guido Dussin sindaco per la quarta volta

Guido Dussin entra nella storia del piccolo Comune di San Vendemiano: per la quarta volta viene eletto sindaco. L'architetto ed ex parlamentare 60enne (Lega), primo cittadino uscente, viene riconfermato nettamente con oltre il 62,93% delle preferenze (3.523 voti). Lo sfidante, Giorgio Bettin, si attesta al 37,07% (2.075 voti) e conquista circa 2mila voti, non abbastanza per vincere la sfida .