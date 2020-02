Finanziati gli impianti sportivi di San Vendemiano, Cimadolmo, Oderzo e Treviso

Il ministero dello Sport ha pubblicato la graduatoria definitiva del bando “Sport e Periferie” con l’elenco dei Comuni a cui saranno assegnate risorse per gli impianti sportivi e la riqualificazione urbana. «Il fondo fu istituito nel 2015 con un provvedimento del nostro governo»: ricorda il deputato veneto Roger De Menech. «La graduatoria, pubblicata già sei mesi fa, è stata sottoposta a ulteriori verifiche da parte della Corte dei Conti. Con oggi si chiude comunque l’iter di accesso ai finanziamenti che valgono, complessivamente 77 milioni di euro in Italia a sostegno di 250 progetti. Nei prossimi mesi il ministero stanzierà ulteriori 150 milioni di euro con un nuovo bando per soddisfare le moltissime istanze non ancora finanziate». Sport e periferie” è il fondo istituito dal governo per realizzare interventi edilizi per l’impiantistica sportiva, volti, in particolare, al recupero e alla riqualificazione degli impianti esistenti, e individua come finalità il potenziamento dell’agonismo, lo sviluppo della relativa cultura, la rimozione degli squilibri economico-sociali e l’incremento della sicurezza urbana.

Questi gli enti beneficiari in provincia di Treviso:

Comune finanziamento

Cimadolmo euro 458.800

Oderzo euro 500.000

Treviso euro 104.000

San Vendemiano euro 500.000

San Vendemiano euro 194.000

San Vendemiano euro 414.000