San Zeno diventa zona residenziale: limiti per le auto e precedenza a bici e pedoni

È stata approvata dalla Giunta comunale in via sperimentale - quale primo intervento nel quartiere in attesa delle definitive linee strategiche del Pums - l’istituzione di una nuova “zona residenziale” nel comparto nord di via San Zeno.

Tale provvedimento andrà infatti a introdurre la precedenza a biciclette e pedoni, nell’ambito delle politiche di miglioramento del livello di sicurezza volute dall’Amministrazione, oltre al limite di velocità di 30 chilometri orari in via Dandolo, via Saccardo, vicolo S. Zeno, via Giovanni Rizzi, via Gerardo de Lisa, via Aleandro Gerolamo, via Rolandello, via Francesco Manzato, via Gustavo Modena, via Pietro Bembo, via Cima da Conegliano. Inoltre, verranno messi in sicurezza gli incroci tra via Saccardo e via Rolandello impedendo la sosta nelle immediate vicinanze dell’intersezione mediante installazione di elementi dissuasori. Infine, verrà istituito l’obbligo di svolta a destra all'intersezione tra Strada Terraglio e via Saccardo per chi proviene da via Saccardo.

«Nell'ambito degli interventi che verranno adottati in esecuzione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile l’istituzione della zona residenziale in questo comparto rappresenta il primo di una serie di interventi che l’Amministrazione andrà a realizzare per la protezione di pedoni e ciclisti oltre che per la tutela dell’ambiente attraverso il ridisegno complessivo della viabilità della zona - afferma il vicesindaco Andrea De Checchi - Questo intervento, al quale ne seguiranno altri in diverse aree del territorio comunale, dà avvio a quella che noi consideriamo una rivoluzione nell'approccio alla mobilità e che vede le esigenze di pedoni, ciclisti e ambiente prevalenti rispetto all'utilizzo dell’automobile. In questo senso, è doveroso ringraziare i cittadini del quartiere San Zeno e il presidente della commissione Lavori pubblici Giancarlo Da Tos per l’importante contributo».