Lunedì sospensione dell'acqua potabile a San Zenone degli Ezzelini. Rubinetti chiusi in vaste zone del territorio dalle 8,30 alle 17,30. Sempre per effetto degli interventi sulle tubature in ampie zone del centro si potranno registrare cali di pressione durante la giornata. Alto Trevigiano Servizi informa la propria utenza di San Zenone degli Ezzelini che lunedì prossimo 14 ottobre, dalle ore 8,30 alle ore 17,30, per lavori alla rete acquedottistica sarà sospesa la fornitura di acqua potabile nelle vie Vivaldi (da via Gobba al campo da calcio), Via Gobba, Via Vollone, via San Rocco e strade limitrofe, via San Martino, via Ca' Bembo, via delle Industrie. Sono inoltre previsti cali di pressione, sempre nella stessa fascia oraria, in tutto il centro di San Zenone a sud della strada provinciale 248 “Bassanese”.

I tecnici di Ats cercheranno di riattivare al più presto la fornitura ma data la natura dell'intervento che verrà realizzato è possibile che, in caso di inconvenienti, il periodo di sospensione previsto fino alle 17,30 possa subire delle modifiche. Si ricorda che al momento della riattivazione del servizio potrebbe verificarsi, all'apertura dei rubinetti, un lieve intorbidimento dell'acqua, con la presenza di aria nelle condutture. Si consiglia quindi di lasciar scorrere il rubinetto per qualche minuto, avendo cura di rimuovere temporaneamente l'eventuale filtro rompigetto.