San Zenone: Il magistrato Nordio e Spinsanti alla rassegna "Autunno Culturale"

Dalla legittima difesa al fine vita, dall’incanto di Venezia ai giornali di trincea durante il primo conflitto mondiale. Sono temi importanti quelli scelti per l’eclettica rassegna “Autunno Culturale”. Un ciclo di quattro incontri organizzati dal gruppo culturale Archè di San Zenone. Il primo appuntamento è con la “Venezia interpretata” dall’occhio fotografico di Cesare Gerolimetto, mostra per immagini che aprirà giovedì alle 20.30 al centro polivalente “La Roggia”, via Caozocco 10, a San Zenone. Si continua il giovedì successivo ( 22 novembre) affrontando, dopo la recente riforma, la “Legittima Difesa”, con l’intervento del magistrato Carlo Nordio, strenuo sostenitore del diritto all’autotutela “in mancanza dell’intervento dello Stato a garanzia della sicurezza e incolumità dei cittadini”.

La terza serata, giovedì 29 novembre, vedrà protagonista il prof. Sandro Spinsanti, che arriverà da Roma per presentare il suo libro “Morire in braccio alle grazie. La cura giusta nell’ultimo tratto di strada”. Un incontro su una tematica delicata che riguarda tutti, ma proprio tutti, in cui interverranno anche il direttore dell’azienda sanitaria della Marca trevigiana Francesco Benazzi, e il dottor Fernando Gaion, presidente della fondazione oncologica “Altre Parole”, che insieme promuovono l’umanizzazione delle cure. A chiudere la rassegna, giovedì 6 dicembre, l’evento su “I giornali di trincea” nella prima guerra mondiale, in cui il dottor Fiorenzo Silvestri presenterà “La Tradotta”, giornale di trincea, capolavoro, sulla linea del Piave. Gli incontri, patrocinati dall’Amministrazione di San Zenone, si terranno tutti al centro La Roggia alle 20.30. Ingresso libero.