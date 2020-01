Primo open day del Municipio di San Zenone: sabato prossimo incontro con i cittadini

A tu per tu con i cittadini: è questo lo spirito dell’originale iniziativa promossa per la prima volta dall’amministrazione comunale di San Zenone degli Ezzelini guidata dal sindaco, Fabio Marin. L’Open Day del Municipio è fissato per sabato 11 gennaio dalle 10.00 alle 17.00 quando la casa dei cittadini diventerà il centro del confronto tra Amministrazione Comunale e Cittadini.

Sindaco, assessori e consiglieri saranno a disposizione di chi vorrà confrontarsi con gli amministratori, a porte aperte, di chi desidera conoscere i progetti che l’amministrazione sta portando avanti, quello che ha realizzato nei primi mesi del mandato e quello che sta programmando per i prossimi.

Spiega il sindaco, Fabio Marin: «A pochi mesi dal nostro insediamento, abbiamo voluto creare un’occasione ad hoc per poterci confrontare con i nostri cittadini. Un’iniziativa diversa rispetto ai tradizionali incontri nelle frazioni e che vede, invece, quale luogo di incontro, la casa di tutti i cittadini, il Municipio. E’ un invito all’apertura al dialogo e al confronto, un’occasione per passare un po’ di tempo nella “casa di tutti noi” e per dare la possibilità alle persone di chiedere e portare le proprie idee. Ci auguriamo saranno in tanti a cogliere questa opportunità che vuole essere un modo per far crescere la nostra comunità ed il nostro paese».