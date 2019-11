Ratti a due passi dalla scuola e dal Comune di San Zenone degli Ezzelini

Ratti, erba alta, recinzione pericolante e "pericolosa": scoppia il caso a San Zenone degli Ezzelini dove i cittadini hanno denunciato la loro indignazione e il loro disappunto per l'evidente stato di degrado che si respira in pieno centro, dietro il palazzo del Comune e a due passi da scuole comunali e parco giochi.

Il caso

A sollevare il polverone proprio alcuni residenti che nella pagina Facebook di "San Zenone senza Censura" hanno postato foto e raccontato le disavventre di una situazione che si protrae da troppo tempo e che, a detta loro, dovrebbe essere presto risolta dall'amministrazione comunale. Portavoci della battaglia il segretario della Lega di San Zenone Alain Tommasi, capogruppo in Consiglio comunale, e il consigliere Ever Gheno che hanno promesso di dedicarsi alla questione fino a quando la situazione non verrà risolta. Proprio il consigliere nei giorni scorsi ha effettuato alcuni sopralluoghi confermando lo stato di abbandono dell'area: «La situazione è davvero deplorevole e non fa certamente bene al nostro Comune. E' indispensabile intervenire: nei pressi di quest'area transitano bambini ed è veramente pericoloso oltre che degradante lasciare la zona in queste condizioni: occorre al più presto una bonifica. Da troppo assistiamo a questo stato di cose, la misura è colma per i nostri cittadini».

«Questione di salute pubblica»

A fargli eco proprio il capogruppo del Carroccio Alain Tommasi che spiega: «Non è certo una situazione nuova. Da che ho memoria io quell'area è abbandonata e oggi è sede di giostrai. Abbiamo contattato il proprietario a più riprese e ci ha spiegato che ha preso già contatti con il sindaco Marin ma il tempo passa e non si vede nessun miglioramento, nessuna solerzia nel sistemare una condizione che è anche pericolosa e potenzialmente dannosa per la salute dei cittadini, bambini in primis. Va da sè che è compito del proprietario occuparsi dell'area, qualora questo non accadesse, come nella fattispecie, è premura del Comune farsi carico di un intervento che chiedono a gran voce residenti, commercianti dell'area e finanche il buon senso». Per Tommasi, già candidato sindaco nell'ultima tornata elettorale, il caso era stato anche sollevato in campagna elettorale ma almeno negli ultimi consigli comunali nulla si è ancora mosso: «Non è l'unico caso di cui ci stiamo interessando. Da tempo è noto infatti il riversamento di acque inquinanti nel canale di via Barbarigo a Liedolo. La gente è stanca e ha bisogno di risposte. Risposte sul territorio, fatti, non solo le parole che di tanto in tanto animano il consiglio comunale o le campagne elettorali». Nelle scorse ore il consigliere Gheno ha provveduto a rimuovere personalmente il ratto morto, l'ultimo avvistato, che giaceva sul ciglio della strada di via Verdi.