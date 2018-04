Sagra di San Marco al via a San Zenone degli Ezzelini

SAN ZENONE DEGLI EZZELINI Sei giorni di grande festa a San Zenone degli Ezzelini: partirà domani, venerdì 20 aprile fino al 25 aprile la Sagra di San Marco in piazza Rovero. Promossa dalla Pro Loco assieme al Comune di San Zenone degli Ezzelini, la mostra rappresenta un momento di aggregazione, intrattenimento e di opportunità economiche per tutto il territorio. Infatti, in concomitanza con i festeggiamenti della tradizionale Sagra di San Marco, torna la mostra mercato che si occupa delle attività economiche presenti sul territorio con particolare riguardo ai mestieri tradizionali, all'artigianato, ai prodotti tipici locali, agli articoli per la casa, il giardino ed il tempo libero. Per l’edizione di quest’anno, inoltre, è prevista la partecipazione di Tipico Italiano con espositori di prodotti tipici da tutte le regioni d’Italia ed incontri d'amicizia con alcune regioni italiane come Sardegna, Puglia, Friuli.

Inoltre, la manifestazione sarà anche l’occasione per celebrare il Centenario della Grande Guerra: sabato 21 è in programma il primo Autoraduno di veicoli storici militari e alle 20-15 la Cena del Centenario con la presenza di ufficiali in uniforme storica e maestri di musica della banda musicale San Paolino di Aquileia.. Domenica 22 aprile ci sarà l’allestimento di tende militari con reperti originali, mini cinema di filmato unica copia al mondo su fatti avvenuti sulle Dolomiti, il Piave, il Monte Grappa e l’Adamello. Nel pomeriggio arei della prima e seconda Guerra Mondiale sorvoleranno il paese. Martedì 24 aprile, infine, alle 19.30 ci sarà la presentazione di copie originali di giornali di trincea “San Marco” - il giornale dell’8° corpo di armata – con il ricercatore storico Fiorenzo Silvestri.

Inoltre lunedì 23 aprile alle 20.00 è in programma la cena solidale e mercoledì 25 aprile dalle 9.00 la pedalata ecologica. Spiega il presidente della Pro Loco, Fabio Marin: “San Zenone e la Pedemontana si apprestano a festeggiare l’arrivo della primavera con una sei giorni di divertimento, condivisione e divertimento. Inoltre, eccezionalmente per l’edizione di quest’anno, abbiamo cercato di dare anche un valore storico alla manifestazione con eventi ed iniziative che celebrino il Centenario della Grande Guerra: insomma un mix originale adatto sia a bambini, ai giovani e agli adulti”.

Programma

Venerdì 20 aprile 2018

SAN ZENONE CELEBRA IL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA

Ore 18.30 INAUGURAZIONE

Ore 19.00 APERTURA STAND GASTRONOMICO

SERATA LATINO AMERICANA

Sabato 21 aprile 2018

Dalle ore 10 alle ore 21 APERTURA MOSTRA MERCATO

Ore 19.00 APERTURA STAND GASTRONOMICO

SERATA DI BALLO LISCIO

Esibizioni della SCUOLA di BALLO

1° AUTORADUNO VEICOLI STORICI MILITARI

Ore 19.00: Santa Messa, a seguire benedizione e ONORE AI CADUTI al Monumento

Ore 20.15: CENA DEL CENTENARIO

aperta a tutti su prenotazione

al 348 5501953 entro il 19 aprile 2018

Domenica 22 aprile 2018

Dalle ore 10 alle ore 21 APERTURA MOSTRA MERCATO

Ore 12.30 PRANZO SOCIALE PRO SCUOLA DELL’INFANZIA

S. GIUSEPPE su prenotazione 348 5501953

Ore 19.00 APERTURA STAND GASTRONOMICO

SERATA DI BALLO LISCIO

TENDE MILITARI con reperti originali,

mini cinema di fi lmato unica copia al mondo

su fatti avvenuti sulle Dolomiti, il Piave,

il Montegrappa e l’Adamello.

Nel pomeriggio AEREI DELLA 1a e 2a GUERRA MONDIALE SORVOLERANNO SAN ZENONE degli EZZELINI

Lunedì 23 aprile 2018

Dalle ore 10 alle ore 21 APERTURA MOSTRA MERCATO

Ore 20.00 CENA SOLIDALE su prenotazione 348 5501953

Martedì 24 aprile 2018

Dalle ore 10 alle ore 21 APERTURA MOSTRA MERCATO

Ore 19.00 APERTURA STAND GASTRONOMICO

SERATA DI BALLO LISCIO

Esibizioni della SCUOLA di BALLO

Mercoledì 25 aprile 2018

Ore 9.00 PEDALATA ECOLOGICA

Ore 10.00 SANTA MESSA nella chiesetta di S. Marco

Dalle ore 10 alle ore 21 APERTURA MOSTRA MERCATO

Ore 12.00 - ore 19.00 APERTURA STAND GASTRONOMICO

Ore 17.30 Dimostrazione della SCUOLA di DANZA

SERATA DI BALLO LISCIO

Dopo le ore 21.00 ESTRAZIONE SOTTOSCRIZIONE A PREMI