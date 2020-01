San Zenone degli Ezzelini, il Comune vara il servizio informativo su WhatsApp

Sono già oltre 300 i cittadini che hanno aderito al nuovo servizio attivato dal Comune di San Zenone degli Ezzelini “IL COMUNE A PORTATA DI MANO SU WHATSAPP”. Un servizio grazie al quale, chi si iscrive, potrà ricevere ed inviare al Comune comunicazioni e segnalazioni. E’ possibile ricevere gratuitamente: comunicazioni d’emergenza: emergenze, allerte meteo, chiusure uffici, modifiche alla viabilità, ecc. notizie: novità che riguardano il paese, graduatorie, bonus, ecc. appuntamenti: eventi, fiere, iniziative culturali, ecc. e inviare segnalazioni dei cittadini: criticità, degrado e malfunzionamenti inerenti il territorio comunale. i messaggi, che potranno allegare anche foto, dovranno essere accompagnati obbligatoriamente da generalità del segnalante, da un recapito telefonico o da un indirizzo mail.

E’ possibile attivare il servizio gratuito inviando un messaggio whatsapp al n. 324-0206453 con scritto ATTIVA SERVIZIO seguito dal tuo nome e cognome. Il servizio sarà attivo 24 ore su 24. Le segnalazioni verranno prese in carico dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.30 e gli interventi verranno organizzati sulla base della richiesta e della gravità della stessa e non secondo l'ordine cronologico di arrivo.

Interviene il sindaco di San Zenone degli Ezzelini, Fabio Marin: «Abbiamo voluto attivare un nuovo canale di interazione tra il Comune e i cittadini attraverso l’applicazione di messaggistica istantanea più usata dai possessori di smartphone. Anche questo nuovo servizio fa parte di un pacchetto di iniziative volte a migliorare e aumentare le possibilità di comunicazione e dialogo tra i cittadini e l’amministrazione. Si aggiunge, ad esempio, al recente Open Day che si è svolto in municipio e che ha visto la partecipazione di tanti cittadini o alla pagina facebook istituzionale che spesso utilizziamo sia per promuovere le iniziative comunali che per per comunicazione informazioni utili o di emergenza».