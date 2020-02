Coronavirus: al via la sanificazione degli autobus Mom

Lunedì mattina, 24 febbraio, è iniziata, a scopo precauzionale e come da ordinanza regionale, la sanificazione di tutti gli autobus della compagnia di trasporti Mobilità di Marca.

Presenti a Treviso il sindaco Mario Conte e il presidente di Mom, Giacomo Colladon. Tecnici specializzati sono entrati in azione con appositi macchinari e hanno messo in sicurezza i primi mezzi pubblici destinati al trasporto urbano. Le scuole chiuse e la mancanza di studenti ha favorito le operazioni di bonifica che continueranno anche nelle prossime ore. Come stabilito dall'ordinanza regionale firmata domenica sera dal Governatore del Veneto, Luca Zaia, tutti i mezzi pubblici dovranno essere sottoposti al trattamento per limitare il più possibile il diffondersi del virus all'interno di corriere a autobus.