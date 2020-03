Coronavirus: svuotato e sanificato il reparto di Geriatria del Ca' Foncello

Il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi, ha visitato questa mattina, venerdì 13 marzo, assieme a un gruppo di collaboratori, l'Unità Operativa di Geriatria del Ca' Foncello.

Dopo il trasferimento dei pazienti avvenuto nella giornata di giovedì 12 marzo, il Reparto diretto dal dottor Calabrò è stato interamente sanificato già nella serata di ieri. «Con il trasferimento dei pazienti e la successiva sanificazione del Reparto - ha commentato Benazzi - abbiamo chiuso un capitolo complesso e difficile sul piano professionale e doloroso sul piano umano, legato all’epidemia di coronavirus che nella nostra Ulss si è manifestata, inizialmente, nel reparto di Geriatria. Dalla prossima settimana - fa sapere Benazzi - riprenderanno i ricoveri di pazienti anziani acuti. Va ricordato infatti - tiene a sottolineare - che in ospedale vengono ricoverate le persone che hanno problematiche in fase acuta. Persone che, nel caso della geriatria, hanno un'età avanzata e, dunque, sono doppiamente vulnerabili: per le patologie che presentano e per l'età che hanno. A tutta l'équipe della Geriatria va il mio più sentito ringraziamento per l'abnegazione il senso di responsabilità e l'umanità con cui hanno affrontato, accanto ai pazienti e ai familiari, questo difficile periodo».