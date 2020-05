Giardini pubblici e giostrine sanificati: «I bimbi possono tornare a giocare»

Fra qualche giorno, non appena saranno pronti i cartelli di raccomandazione in merito al distanziamento interpersonale e alla necessità di salvaguardare la salute propria e degli altri anche attraverso l'igienizzazione delle mani, i parchi e le aree attrezzate del comune di Ponzano Veneto saranno disponibili e riaperte ai cittadini.

Nel Comune di Ponzano i dati sul contagio sono più che positivi e fanno ben sperare. Oggi la lista comprende solo persone guarite e pochissime persone alla fine della permanenza domiciliare di quarantena. «Cominceremo con il cominciare a rendere fruibili un'area per frazione - ha spiegato il sindaco Antonello Baseggio - Per Merlengo l'area in via degli Alpini, per Paderno l'area di via Fanti/Costituzione e per Ponzano quella di via Volta. Non appena avremo contezza della gestione delle aree e degli irrinunciabili interventi di sanificazione e dei relativi costi, ci attiveremo per la riapertura degli altri siti. Oltre alle tre aree verdi poste all'interno dei tre centri abitati - prosegue - daremo priorità anche alle attrezzature sportive presso il parco urbano per render utilizzabile il "percorso vita" recentemente implementato. La pulizia e la sanificazione però non basterà a rendere sicuro l'utilizzo dell'area se non con la collaborazione degli adulti accompagnatori e dei ragazzi o giovani che coscientemente devono ricordare le tre regole fondamentali che ci permettono oggi di ritornare a vivere: distanziamento sociale, nessuna aggregazione, igienuzzazione costante delle mani ed utilizzo degli schermi protettivi.