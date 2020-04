Coronavirus, scatta la seconda sanificazione per le strade di Asolo

Ad Asolo tornano in azione i trattori di Coldiretti Treviso per dar vita alla seconda sanificazione. L’operazione, che è stata fissata per domani sera (giovedì 9 aprile) a partire dalle ore 19.30, viene condotta dai dirigenti zonali di Coldiretti, il presidente Daniel Joni e Simone Rech in collaborazione con il sindaco Mauro Migliorini e il vice Franco Dalla Rosa.

Saranno due i mezzi sventolanti l’indistinguibile bandiera gialla di Coldiretti a percorrere le vie cittadine per attuare una sanificazione che avviene con un prodotto disinfettante biologico. A guidare i mezzi i generosi Soci Coldiretti Gianantonio Tonello di Fonte e Enrico Visentin di Altivole che partiranno dalla stazione dei vigili del fuoco di Casella d’Asolo per raggiungere il centro storico cittadino. «Grazie a questo gioco di squadra non possiamo che applaudire la generosità dei nostri associati che dimostrano anche in questa occasione il loro grande senso di comunità - ha sottolineato Giorgio Polegato, presidente di Coldiretti Treviso - Diamo ai nostri sindaci la disponibilità dei nostri mezzi per aiutare nelle eventuali operazioni di sanificazione dei centri urbani. I trattori possono operare nelle città e nei paesi riuscendo a raggiungere anche le aree più interne e difficili dove i mezzi industriali sono in difficoltà per le ridotte dimensioni delle carreggiate e per le pendenze dei tracciati stradali».