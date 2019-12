Fiera agricola di Santa Lucia di Piave, la madrina è Ellen Hidding

Cresciuta professionalmente con Mike Bongiorno, nota al grande pubblico dal 1997 grazie alla conduzione con Alessia Marcuzzi di “Mai dire goal”, signora di Melaverde (Canale 5) dal 2010, Ellen Hidding è la madrina della Fiera agricola di Santa Lucia di quest'anno. Riceverà, com'è ormai tradizione, la fascia di “Ambasciatrice delle Meraviglie del Piave” nel corso dell'inaugurazione ufficiale di domenica 15 dicembre dalle mani del presidente Luca Zaia, e presenterà insieme all'oste Mauro Lorenzon una ricca rassegna di prodotti agroalimentari dei territori bagnati dal Fiume sacro alla Patria.

«Abbiamo pensato a lei -dice l'amministratore unico delle Fiere di Santa Lucia Alberto Nadal- perché, a parte la grande bravura professionale, l'esperienza in materia che dimostra ogni domenica a Melaverde su Canale 5 e la notorietà presso il grande pubblico, può rappresentare, da olandese, la continuazione della tradizione antichissima della nostra Fiera, che nacque nell'alto Medioevo come punto d'incontro dei mercanti della Pianura Padana con quelli del Nordeuropa». Sabato 7 novembre, inoltre, alle 11.30 nella rubrica “Officina Italia” di Rai3 -prodotta dalla redazione di Rai Economia che ha sede a Milano e condotta da Maria Giovanna Lorena- Nadal presenterà le specificità e la particolare valenza dell'edizione numero 1359 della Fiera, sottolineando il grande valore formativo che essa offre, oltre al consueto grande “spettacolo dell'agricoltura” dei territori del Piave.

“Il Convegno di apertura di sabato 14 dicembre” precisa infatti Nadal “sarà un momento importante di confronto tra le anime produttive ed economiche che devono ora gestire il riconoscimento Unesco di Patrimonio dell'Umanità alle Colline di Conegliano e Valdobbiadene, con l'importante indotto, anche turistico, che esso comporterà e che, in prospettiva, potrà produrre nuova ricchezza in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026. Una sfida che, dunque, dobbiamo raccogliere e vincere anche per i nostri figli e le generazioni future”. Infine, da lunedì 9 a venerdì 13 tutte le mattine su Radio Bella e Monella si potranno vincere 4 biglietti omaggio per la Fiera rispondendo a un apposito quiz.