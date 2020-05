Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

In 150 al "drive in" in Fiera a Santa Lucia, il 1° maggio di Szumski

Grande partecipazione per l'iniziativa promossa dal primo cittadino e medico trevigiano: «Per due mesi siamo stati trattati da deficenti». Per lui e altri tra gli organizzatori, identificati dalla polizia, si prospetta una denuncia: la manifestazione non avrebbe avuto autorizzazione