Il pianoforte di Sara Anzanello donato alla comunità di Ponte di Piave

E' stato consegnato martedì mattina, 21 luglio, alla presenza dei genitori e del compagno, il pianoforte tanto caro a Sara Anzanello. Con delibera di Giunta Comunale numero 60 del 23 giugno, l'amministrazione comunale ha accettato la donazione dello strumento musicale, da parte dei genitori di Sara Anzanello, che viene così inserito nell’inventario del Comune.

«Abbiamo accolto con entusiamo - ha dichiarato il sindaco Paola Roma – il desiderio dei genitori di Sara, Nicoletta e Valter, che avevano espresso il desiderio di donare al Comune di Ponte di Piave il pianoforte verticale mod. Tamaka By Yundai Seul di Sara. Ringrazio i genitori ed il compagno di Sara per essersi privati di un oggetto tanto caro a Sara con la volontà di metterlo a disposizione della cittadinanza. L'atrio del municipio, ospiterà da oggi in forma permanente “Il pianoforte di Sara”. Lo scorso mese di giugno si è svolta la cerimonia di consegna delle borse di studio per i ragazzi del terzo anno della scuola secondaria di primo grado. Tra i temi proposti ve ne era uno dedicato proprio a Sara che ha preso spunto da una sua affermazione tratta dal libro “Chiamatemi ancora Anza” - “Ci vuole il sorriso, perché il sorriso è il modo migliore per affrontare la vita. Oggi - continua Roma - i due elaborati presentati da Angelica Furino e Davide Trevisan sono messi a disposizione per la lettura proprio sopra il pianoforte». Davide ha scritto: "Ci hai fatto capire che dai problemi della vita non si deve scappare, ma bisogna affrontarli di petto, a testa alta, senza scoraggiarsi mai", mentre Angelica racconta: "Hai dato un esempio a tutti di com'è importante lo sport e di come lo è anche la vita, e di come questa deve essere vissuta nel migliore dei modi e sempre con il sorriso, come hai fatto tu". «Ringraziamo l'amministrazione comunale - hanno concluso i genitori di Sara, Nicoletta e Valter - per aver accettato la donazione. E’ una grande soddisfazione per noi sapere che Sara sarà ricordata anche tramite il suo pianoforte, visto l’amore per la sua Ponte di Piave. Ringraziamo anche Davide e Angelica per aver ricordato Sara come una ragazza forte, coraggiosa e guerriera che ha saputo affrontare la vita con il sorriso».