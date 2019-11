Sardine contro Salvini anche nella Marca: «Treviso non si Lega»

«Cerchiamo di portare un po' di umanità, anti-razzismo e sano anti-fascismo anche a Treviso. Sarà dura ma vale sempre la pena provare a cambiare le cose, specialmente in questo periodo che stanno prendendo una brutta direzione».

Sono le prime parole del movimento delle Sardine trevigiane. Un gruppo di cittadini che, seguendo l'esempio delle recenti manifestazioni in Emilia-Romagna ha deciso di scendere in campo schierandosi apertamente contro il leader della Lega Matteo Salvini. "Treviso non si Lega" è lo slogan utilizzato dai primi esponenti del gruppo nato sui social network. Dopo poche ore dall'apertura della pagina e del gruppo Facebook gli organizzatori avevano raccolto già decine di iscritti. Il loro scopo però è quello di raggiungere 6mila adesioni per rendere ancor più chiaro il dissenso verso la Lega. «Invitate amici, pubblicizzate il gruppo, sia mai che Treviso sia luogo di un flash mob come lo spettacolo di Modena» scrivono i militanti su Facebook. Tra i primi post comparsi tanti cittadini di Vittorio Veneto che, dichiarandosi "circondati" dall'amministrazione leghista hanno voluto subito aderire al movimento delle sardine per manifestare il loro dissenso. Fino a pochi giorni fa il movimento delle Sardine non esisteva nemmeno. Dalle proteste in Emilia Romagna sono iniziati a nascere decine di nuovi movimenti in tutta Italia con giovani scesi in piazza da Torino a Palermo senza slogan ma solo con le sagome delle sardine diventate in pochi giorni il simbolo della protesta anti-leghista. Una sfida che ora vuole provare a lasciare il segno anche nel capoluogo di Marca, roccaforte leghista per antonomasia.

