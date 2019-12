Sardine fritte per la giunta di Mogliano: raffica di insulti su Facebook

«Una foto simpatica, scattata durante un lunedì al mercato per incontrare i commercianti, si è trasformata come al solito nel teatro dell'odio». Con queste parole Enrico Maria Pavan, assessore del Comune di Mogliano, ha commentato la raffica di insulti ricevuti per una foto pubblicata prima di mangiare una sardina fritta al mercato del paese.

Nello stesso post l'assessore ha reso pubblici anche i commenti di alcuni candidati nelle liste di centrosinistra o sostenitori vari della precedente amministrazione che non hanno certo gradito l'immagine pubblicata dai tre esponenti della Giunta. «Questa è la loro politica, insultare e denigrare, ma poi gli odiatori siamo noi» scrive Pavan che ribadisce come la foto pubblicata fosse semplicemente uno scatto goliardico e nulla più. Il riferimento al movimento delle Sardine è stato però fin troppo evidente per le opposizioni. "Decerebrati", "pagliacci", "nauseante" sono solo alcuni dei commenti meno pesanti lasciati sotto la foto pubblicata dall'assessore. Sempre Pavan era stato, poche settimane fa, tra i più accaniti promotori della polemica sul presepe alla scuola elementare di Zerman, arrivata addirittura a Matteo Salvini che ne aveva parlato sulla sua pagina Facebook.

Nella foto sottostante gli insulti pubblicati dall'assessore Pavan