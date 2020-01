Sardine di nuovo in piazza per manifestare in difesa della pace

Le sardine di Pordenone invitano tutte le sardine e tutti coloro che desiderano lanciare un messaggio di pace domenica 12 gennaio alle ore 17 in piazza Duomo ad Aviano.

Località scelta non a caso dal momento che nel paese friulano sorge una tra le più grandi basi americane operative dell'Europa. Sarà un flash mob per la pace, un flash mob che ripudia la guerra. È stato deciso di farlo in tempi brevissimi vista l'attuale situazione internazionale, nella speranza che anche le sardine trevigiane e di tutto il Veneto rispondano all'appello e si uniscano alla protesta di domenica. Dopo il raduno iniziale le sardine leggeranno l'articolo 11 della Costituzione poi osserveranno 11 minuti di solenne silenzio. Un silenzio per pregare, un silenzio per pensare, un silenzio per meditare, un silenzio assordante.