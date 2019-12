Smottamenti per il maltempo: lavori straordinari sulla strada provinciale 151 a Sarmede

«A seguito degli ultimi eventi calamitosi ed in risposta alle esigenze del territorio di ripristino della sicurezza della circolazione stradale -comunica Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso- abbiamo predisposto, oltre alla normale attività ordinaria manutentiva, i seguenti interventi di somma urgenza: In Comune di Sarmede sulla S.P. 151 dal Km 11+500 al Km 12+200 circa, le ingenti quantità di pioggia hanno accelerato il processo di smottamento di un intero versante comprendendo la sede della provinciale, la quale risulta essere l’unico collegamento viario tra i Comuni di Fregona e Sarmede, ed interessando in particolare le frazioni di Montaner e Rugolo. La viabilità è percorsa anche dai mezzi pubblici di linea del trasporto extraurbano soprattutto scolastico. E’ in fase di avvio un intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza del piano viabile compromesso dai movimenti franosi e di un tratto di muro di sostegno. La spesa presunta ammonta a 75.000 euro».

A seguito dell’incontro avvenuto ieri, lunedì, presso il Municipio di Sarmede alla presenza del Sindaco Larry Pizzol, l'Impresa individuata per i lavori di somma urgenza De Nardi di Vittorio Veneto, la MOM per il servizio di trasporto pubblico locale ed i VV.FF., è stato definito il percorso di deviazione del traffico ed in particolare adatto ai mezzi di soccorso, in vista della chiusura completa della SP 151 prevista dal 9/12/2019 al 21/12/2019 per permettere l'esecuzione della prima parte dei lavori che riprenderanno alla fine delle festività natalizie.