25 novembre, “Il viaggio di Piumetto nel paese delle fiabe”

“Il viaggio di Piumetto nel paese delle fiabe”: a Sarmede, domenica 25 novembre, nuovo spettacolo per la rassegna “La famiglia va a teatro” ideata da Pro Loco Sarmede. Alle 16, nel teatro di via Mazzini, la compagnia Teatrino dell’Es di Bologna porta in scena uno spettacolo adatto per grandi e piccini dai 3 anni in su e che unisce al teatro di figura, le ombre e il Bunraku, teatro giapponese che combina burattini, recitazione e musica prodotta da un liuto a tre corde.

Chi l’ha detto che nei quadri non si possa entrare, diventando protagonisti di emozionanti avventure? Chi l’ha detto che un museo è un posto noioso? Piumetto, un merlo dal lungo becco e dalle gambe secche, grazie ai consigli del Topo Guardiano, imparerà a compiere i più avventurosi, paurosi e divertenti viaggi all’interno di opere d’arte famose. Lo spettacolo si propone di introdurre i bimbi non solo al fascino dell’arte, in ogni sua forma - classica, moderna, contemporanea -, ma dà anche un contributo diretto nell’instillare quel rispetto che nasce dall’amore, condannando esplicitamente gli atti di vandalismo sul patrimonio artistico che sempre più frequentemente si verificano. E nel finale a sorpresa, un allegro, irresistibile invito a diventare artisti o, almeno, a provarci, giocando con le tecniche, i colori e le storie.

La rassegna prosegue domenica 2 dicembre con lo spettacolo “Da grande”. Biglietto intero euro 6,00. Previste riduzione per famiglie (2 genitori + 2 figli) euro 4,00 a persona, disabili con accompagnatori euro 4,00 e acquistando i biglietti di almeno quattro spettacoli diversi euro 4,00 a persona. Sconto per chi acquista il biglietto online su www.sarmede.org. Programma completo su www.sarmede.org. “Sarmede il paese delle fiabe” è realizzato con la collaborazione della Regione Veneto, del Comune di Sarmede e di Banca della Marca.