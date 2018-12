A Sarmede per tutta la famiglia va in scena “La zuppa di sasso”

Penultimo appuntamento, domenica 9 dicembre, a Sarmede con la rassegna “La famiglia va a teatro”. Alle 16, nel teatro della Pro Loco di via Mazzini, la compagnia “Tanti cosi progetti” porta in scena “Zuppa di sasso”, spettacolo che mescola il teatro d’attore a quello di figura ed è adatto ai bambini dai tre anni in su.

La storia della minestra di sasso narra di un viandante che, durante il suo percorso, affamato raggiunge un villaggio e non trova ospitalità per la paura e la diffidenza degli abitanti. Solamente attraverso un espediente riuscirà a saziarsi: improvvisa un fuoco nella piazza del paese e, dopo aver chiesto in prestito una pentola, mette a bollire un sasso di fiume. La curiosità prende il sopravvento sulla diffidenza e ben presto tutti gli abitanti del posto desiderano aggiungere qualcosa, chi il sale e chi una verdura, all’ingrediente segreto che bolle in pentola. La fiaba termina con una festa a cui partecipano tutti allegramente, condividendo il poco che ciascuno ha e da cui scaturisce un bene comune.

Biglietto intero euro 6,00. Previste riduzione per famiglie (2 genitori + 2 figli) euro 4,00 a persona, disabili con accompagnatori euro 4,00 e acquistando i biglietti di almeno quattro spettacoli diversi euro 4,00 a persona. Sconto per chi acquista il biglietto online su www.sarmede.org.

Programma completo su www.sarmede.org. “Sarmede il paese delle fiabe” è realizzato con la collaborazione della Regione Veneto, del Comune di Sarmede e di Banca della Marca.