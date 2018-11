Sarmede, il 4 novembre si alza il sipario della rassegna “La famiglia va a teatro”

Dopo il grande successo delle Fiere del Teatro, la Pro Loco Sarmede propone a grandi e piccini la rassegna “La famiglia va a teatro” che quest’anno giunge alla sua decima edizione ed è inserita nel contenitore culturale “Sarmede il paese delle fiabe”. Tutte le domeniche pomeriggio, dal 4 novembre al 16 dicembre, nel teatro della Pro Loco di via Mazzini uno spettacolo teatrale per tutta la famiglia, occasione per genitori, nonni e zii per trascorrere del tempo con figli e nipoti e crescere insieme.

«Avremo con noi compagnie da tutta Italia – annuncia Danny Masutti, direttore artistico di “Sarmede il paese delle fiabe” - e proporremo tutte le domeniche, alle 16, uno spettacolo per tutta la famiglia. Ci sarà inoltre la possibilità per le famiglie di visitare la mostra fotografica sulle Fiere del Teatro realizzata da Max Bedendi e allestita nell’ex museo Zavrel di via Battisti. Infine, per chi prenota online il proprio biglietto per la rassegna teatrale, ci sarà un’agevolazione: il biglietto intero al prezzo del ridotto».

Si inizia domenica 4 novembre, alle 16, con la compagnia genovese Joujoux Folies che porterà in scena “Ogni creatura ha la sua misura” (teatro e circo, durata 55 minuti, adatto dai 5 anni in su). Con il linguaggio semplice ed emotivo del clown, lo spettacolo affronterà il tema della diversità e della difficoltà di condivisione di uno stesso spazio. I protagonisti condurranno il pubblico in un viaggio divertente, tenero e appassionante, dove l’osservazione reciproca, il superamento dei conflitti, la collaborazione e la fiducia definiscono il senso nobile e profondo dell’amicizia. La rassegna prosegue domenica 11 novembre con “Il carnevale degli animali” portato in scena da Terzostudio e Federico Pieri.

Biglietto intero euro 6,00. Previste riduzione per famiglie (2 genitori + 2 figli) euro 4,00 a persona, disabili con accompagnatori euro 4,00 e acquistando i biglietti di almeno quattro spettacoli diversi euro 4,00 a persona.