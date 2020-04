Scarled: ecco "Factory", nuovo singolo della band trevigiana

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

"Factory" è il nuovo singolo della band trevigiana SCARLED. Tastiere, synth e ritmi ipnotici si incontrano in un mood malinconico dalla sensibilità pop. Il progetto SCARLED nasce nel 2019 e il loro sound è il risultato di un mix di tastiere, synth e arpeggiatori di stampo anni 80, linee vocali malinconiche e groove di batteria ipnotici. Le chitarre restano un importante riferimento rock del trio, con un feel tipicamente analogico mescolato alle influenze elettroniche e pop. I testi riflettono pensieri intimi ed emotivi. La visione musicale del gruppo abbraccia diverse influenze (film, colonne sonore, stili musicali diversi), con l’idea in mente di non limitarsi ad un genere o corrente musicale specifica. “Factory” è il secondo singolo della band, autoprodotto.

INFLUENZE: David Bowie, Peter Gabriel, Steven Wilson, Depeche Mode, Radiohead.

SCARLED sui social: Facebook: https://www.facebook.com/scarledband/ Instagram: https://instagram.com/scarledband