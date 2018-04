Il nuovo scarpone da sci di Nordica vince il Red Dot Design Award 2018

GIAVERA DEL MONTELLO Non solo performance, i prodotti Nordica si distinguono anche per il design: il Promachine 130 GW di Nordica ha vinto il Red Dot Design Award, uno dei più importanti premi del settore. “Siamo orgogliosi – dichiara Alberto Zanatta, presidente del Gruppo Tecnica – di aver ottenuto questo riconoscimento che gratifica il nostro impegno non solo nella realizzazione di prodotti competitivi ma anche di design. La forza del brand è nella continua ricerca e nello sviluppo di sci e scarponi che garantiscano ottime prestazioni ma che rispondano alle richieste di un mercato in cui il bello è un valore imprescindibile nella scelta del consumatore”.

Il Red Dot Design Award viene assegnato da un team internazionale di giudici che esaminano oltre 11mila candidature da 59 paesi con l’obiettivo di individuare i prodotti di design superiori per qualità che siano grado di fare tendenza. Il Promachine 130 GW di Nordica sarà esposto al Red Dot Design Museum di Essen (Germania), il museo che da più di cinquant’anni celebra i migliori prodotti che hanno raggiunto elevati standard nel design: al suo fianco prodotti del calibro di Mercedes-Benz, Bose, BMW ed LG. La premiazione ufficiale si terrà il 9 luglio a Essen.