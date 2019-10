Schermi a led su smog, traffico e parcheggi: «Aiuteranno gli automobilisti»

Sono a Treviso gli schermi led che daranno informazioni di servizio agli automobilisti e alla cittadinanza in tempo reale. In queste prime settimane gli schermi di ultima generazione daranno solo informazioni relative alle misure antismog, ma prossimamente saranno in grado di aggiornare i viaggiatori in arrivo a Treviso sul traffico in città e sui percorsi alternativi da seguire per non restare bloccati in coda mentre si cerca parcheggio. «I pannelli sono stati installati lungo le arterie stradali più importanti della città - scrive su Facebook il sindaco di Treviso, Mario Conte - A ridosso del centro storico, invece, verranno posizionati gli schermi Lcd con informazioni sugli eventi in programma». Una vera e propria guida alla città in tempo reale per automobilisti e visitatori.