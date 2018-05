Montebelluna: sciame d'api invade il centro

MONTEBELLUNA Attimi di apprensione e stupore in queste ore nelle vicinanze del municipio di Montebelluna. Un imponente sciame d'api ha infatti preso d'assalto una delle abitazioni situate in pieno centro storico.

Una notizia per molti aspetti positiva, viste le recenti polemiche sul calo sempre più drastico del numero di api nella nostra provincia. D'altro canto però, l'arrivo in centro di un numero così importante di insetti rischia di creare qualche pericolo per la salute di passanti e curiosi, soprattutto bambini, che sono accorsi nelle vicinanze dell'edificio rischiando d'essere punti dallo sciame fuori controllo. Il consiglio è quello di stare il più possibile alla larga dalle api. Un apicoltore è già stato allertato per intervenire al calar della sera e riportare la situazione alla normalità.

