Addetti alle pulizie delle scuole in sciopero: a rischio 143 posti di lavoro

Il mondo degli addetti alle pulizie delle scuole trevigiane è in stato di agitazione. In questi giorni infatti è stata avviata la procedura di licenziamento collettivo, con l'invio delle prime lettere indirizzate a ben 143 lavoratori in provincia di Treviso che ora rischiano di perdere il posto di lavoro.

A seguito del tavolo al Miur, i sindacati hanno proclamato una giornata di sciopero nazionale degli addetti ex Lsu e Appalti Storici per martedì 15 ottobre, chiedono il rispetto dei tempi previsti dalla Legge di Bilancio sulla stabilizzazione del servizio e continuità occupazionale per tutti i lavoratori dalle imprese del settore affidatarie ed esecutrici degli appalti nell'ambito della convenzione Consip Scuole. Numeri alla mano, a fare il punto sulla storia recente e sulla situazione attuale in provincia di Treviso e a rappresentarne le rivendicazioni dei lavoratori venerdì 11 ottobre, alle ore 11.30 all'Auditorium Cgil di Treviso, Alberto Irone e Barbara Zunnui della Filcams Cgil incontreranno la stampa locale per fare il punto della situazione.