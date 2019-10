Mom, corriere in sciopero per 24 ore: possibili disagi per i pendolari

La segreteria regionale Sgb Veneto ha comunicato l’adesione allo sciopero nazionale generale di 24 ore indetto dai sindacati Sgb, Cub, Si-Cobis e Usi-Cit per la giornata di venerdì 25 ottobre dalle ore 8:30 alle 12:29 e dalle ore 15 fino a fine servizio.

Un nuovo sciopero di autobus e corriere Mom, quindi, che potrebbe causare non pochi disagi ai viaggiatori della provincia di Treviso. Per il servizio urbano lo sciopero andrà dalle 8:10 alle 12:09 e dalle 14:40 a fine servizio. Mobilità di Marca Spa non potrà garantire la totale regolarità del servizio nelle fasce orarie di sciopero. Alcune corse saranno però garantite: l'elenco è consultabile a questo link. Informazioni sulla fine e la ripresa del servizio in ambiti urbani si potranno chiedere a Treviso in Piazzale Duca d’Aosta (di fronte la Stazione Ferroviaria); a Conegliano in Via Garibaldi/Via Colombo e a Vittorio Veneto in Piazza Medaglie d’Oro.Durante lo sciopero di venerdì prossimo i capolinea di alcuni servizi extraurbani saranno modificati: per le linee 101a e 101b: il capolinea da Treviso e da Padova è Noale; 112a e 112b: il capolinea da Treviso e da Bassano è Montebelluna; 104a e 104b: il capolinea da Treviso e da Portogruaro è Motta di Livenza; 106a e 106b: il capolinea è da Treviso e da Vicenza è Castelfranco; 111a e 111b: il capolinea è Crespano; 117a e 117b: il capolinea da Treviso e da Vittorio V.to è Ponte della Priula. Anche la biglietteria aziendale di Treviso potrebbe non garantire il servizio nelle ore di sciopero.

Per i servizi della linea 101 Treviso-Padova realizzati in collaborazione da Mom e Busitalia Veneto, l'azienda padovana ha comunicato l'adesione delle OO.SS. ADL Cobas e SGB Padova allo sciopero del 25 ottobre. Per le corse Busitalia Veneto garantite fare riferimento al sito: http://www.fsbusitaliaveneto.it.