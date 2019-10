Metalmeccanici in sciopero il 31 ottobre, mobilitazioni in tutta Italia

Le segreterie nazionali di Fim, Fiom e Uilm per giovedì 31 ottobre hanno indetto uno sciopero di due ore per la categoria dei metalmeccanici con assemblee nei luoghi di lavoro. I metalmeccanici chiedono al Governo e alle imprese una svolta nelle politiche industriali per affrontare e dare soluzione ai circa 160 tavoli di crisi aziendali aperti al Ministero dello Sviluppo Economico.

«È necessario attivare politiche industriali e ammortizzatori sociali che accompagnino questa fase di transizione ecologica tutelando l'occupazione - commentano i sindacati - Tra gli investimenti in un anno record per morti e infortuni sul lavoro bisogna tornare a investire per una forte cultura condivisa sulla sicurezza. Il 20 novembre a Roma i segretari generali di Fim, Fiom e Uilm hanno convocato una grande assemblea nazionale delle delegate e dei delegati per rilanciare l’iniziativa su questi temi».