Trenitalia: nuovo sciopero in arrivo per il personale del Veneto

Si prospetta un nuovo venerdì di agitazione per migliaia di pendolari veneti a causa dell'ennesimo sciopero indetto dal personale Trenitalia. Le segreterie regionali Veneto dei sindacati Filt, Fit, Uilt, Ugl e Fast hanno infatti proclamato una nuova agitazione sindacale che interesserà il Veneto dalle ore 9 alle 17 di venerdì 18 gennaio.

La giornata di venerdì è da sempre cruciale per chi viaggia dal momento che la fine della settimana lavorativa segna il rientro a casa di tanti studenti universitari fuori sede e di molti lavoratori. I treni in Veneto potrebbero subire ritardi e cancellazioni durante l'orario di sciopero ma Trenitalia ha già assicurato che ci saranno alcune corse garantite per consentire ai viaggiatori veneti di raggiungere le loro destinazioni. I treni ad alta velocità non saranno interessati dallo sciopero.