Tea si è persa a Santa Bona: i padroncini chiedono aiuto ai social per ritrovarla

«Abbiamo perso Tea, è uscita dal cancello di casa verso le 19.30 di oggi giovedì 25 giugno in zona Sole Market a Santa Bona. Se la vedete vi prego di chiamarmi al numero 338-4444063 (Valentina). Ha 17 anni non sente e non vede bene...aiutateci!». Con questo disperato appello i padroni della meticcia Tea chiedono aiuto ai social per ritrovare quanto prima la loro amica a quattro zampe. Tea, questo il nome, è una anziana bastardina microchippata di colore fulvo-grigiastro e a pelo lungo, oramai quasi cieca e sorda. Purtroppo, pur essendo una dolce cagnolina, non è molto socievole con gli estranei (potrebbe non essere quindi facile avvicinarla) a causa di alcuni maltrattamenti subiti da piccola prima che l'attuale famiglia la adottasse dal canile di Ponzano. In ogni caso Tea è scappata dalla zona tra via Sbrojavacca e Borgo Capriolo, poco distante da via dei Biscari e l'area dove sono presenti il supermercato Sole Market, la pasticceria "Lo Scrigno Magico" e il Bosco del Respiro. Grazie all'aiuto di alcuni giovani del posto è stato anche fatto alzare un drone per controllare i campi nelle vicinanze, ma purtroppo nessuna traccia è stata trovata. L'ultima volta pare sia stata vista nel quartiere mentre una ragazza tentava di avvicinarla (forse anche riuscendoci) lungo il suo solito percorso di sgambata coi padroni, probabilmente poco dopo essere scappata. La speranza é che, con l'aiuto di tutto il quartiere, questa triste vicenda possa volgere al meglio quanto prima.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.