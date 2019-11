Conosce un ragazzo in chat: per seguirlo scompare da casa a 17 anni

Sono ore di grande apprensione per conoscenti e familiari di Letizia Diana David, 17enne romena scomparsa dalla sua casa di Conegliano domenica mattina, 24 novembre. Ai genitori aveva detto che sarebbe andata a messa ma, da quel momento in avanti, nessuno ha più avuto sue notizie.

Capelli rossi, jeans blu, scarpe Converse nere ai piedi: è questa la descrizione della giovane fatta dalla madre, Ioana Botezatu, via Facebook. «Sappiamo che è insieme a questo ragazzo di nome Bogdan Oprea di 27 anni e che l'ha portata a Piacenza dove abita sua sorella. Un loro amico ci ha detto che questa persona fa traffico di minori e vuole portarla in Germania» scrive la signora nel suo disperato appello condiviso sui social nella speranza di poter ritrovare la figlia. Letizia è una ragazza tranquilla, ancora iscritta in terza media, che aveva voglia di riprendere con convinzione gli studi prima di conoscere in chat il 27enne con cui domenica sarebbe fuggita. Da quando ha conosciuto quel giovane, però, tutto è cambiato. Secondo il racconto della madre, infatti, Letizia sarebbe diventata più taciturna, e avrebbe iniziato a dire di voler andare in Germania da quell’amico conosciuto in chat. Inutili i tentativi dei genitori di dissuaderla: domenica Letizia ha deciso di sparire ma la paura è che il 27enne sia uno sfruttatore esperto nell'adescare giovani in chat per poi farle prostituire in Germania. Da domenica il telefono della 17enne risulta spento. La denuncia ai carabinieri è stata fatta ma, per il momento, della giovane non sembra esserci traccia e l'angoscia continua a crescere.