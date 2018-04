“Io siamo Resilienza”: la scultura di Christian Balzano arriva in centro a Treviso

TREVISO Banca Generali al fianco dell’arte per avvicinare il grande pubblico a percorsi nuovi ed alternativi. Giovedì 3 maggio la banca private di Piazza Affari, in collaborazione con il Comune di Treviso, porterà nel cuore della città veneta “Io Siamo Resilienza”, l’imponente scultura dell’artista livornese Christian Balzano.

Alta oltre 3 metri per 1.5 tonnellate di peso, l’installazione raffigura un toro a testa in giù che duplica se stesso riverberando la propria immagine nella base a specchio, la cui forma è ottenuta dalla sovrapposizione dei cinque continenti. L’opera sarà posizionata in Piazza Crispi e inaugurata ufficialmente al pubblico giovedì 3 maggio alle ore 14.30 in presenza dell’artista, del Sindaco di Treviso, Giovanni Manildo, dell’Assessore ai Beni Culturali, Luciano Franchin, e dei vertici di Banca Generali Private sul territorio. “L’arte di Balzano esplora la natura più profonda dell’essere umano, chiamato a superare le difficoltà trasformandole in sfide e a prendere in mano il destino e farlo proprio – commenta Marco Bernardi, Vice Direttore Generale di Banca Generali che aggiunge – siamo grati a Christian e al Comune per averci aiutato a portare questa installazione a Treviso, città in cui cultura e sensibilità artistica hanno radici storiche e sono ben visibili nella bellezza del suo centro storico”. Già esposta nella centralissima via Torino di Milano, dove ha riscontrato un ampio successo di critica e pubblico, “Io Siamo Resilienza” sarà ammirabile gratuitamente e rimarrà esposta in Piazza Crispi a Treviso fino a venerdì 5 ottobre 2018. La scultura anticipa i temi al centro di “Resilienza”, la mostra personale di Balzano che sarà ospitata presso la nuova sede di Banca Generali Private in via San Nicolò 33 a Treviso, la cui inaugurazione è in programma per mercoledì 16 maggio.