Scuola, Donazzan a Montebelluna: "Indirizzi innovativi frutto capacità programmatoria"

MONTEBELLUNA L’assessore regionale all’Istruzione e Formazione ha visitato oggi tre istituti superiori a Montebelluna: il liceo statale ‘Angela Veronese’ con il nuovo indirizzo in ‘scenografia’, l’istituto superiore Einaudi Scarpa con i corsi per super-tecnici della calzatura sportiva e il liceo sportivo ‘Primo Levi’ con l’istituto alberghiero Maffioli. “L’offerta formativa degli istituti superiori di Montebelluna è frutto delle scelte innovative delle programmazioni regionali – ha sottolineato l’assessore - L’indirizzo scenografia del liceo artistico Veronese, l’istituto Einaudi Scarpa collegato allo sport system e al percorso per la calzatura sportiva dell’Academy ‘Cosmo’ per il Made in Italy e infine il liceo sportivo attivato presso il ‘Primo Levi’ rappresentano tre nuovi e apprezzati indirizzi previsti dalla Regione nell’ottica di facilitare l’incontro tra percorsi formativi e richieste del mondo del lavoro”.

“La programmazione dell’offerta formativa è una delle più significative prerogative della Regione a costituzione vigente –ha aggiunto - e il governo regionale in Veneto ha dimostrato di saper leggere i bisogni del territorio per declinare tempestivamente proposte e percorsi strettamente collegati con il tessuto dell’economia e del territorio. Le scuole superiori di Montebelluna sono una eccellenza – ha concluso - con dirigenti scolastici che intelligentemente innovano e motivano i loro docenti”.