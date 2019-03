Scuola di Formazione delle Canossiane: gli studenti visitano la software-house Uqido

La classe quarta della Scuola di Formazione Professionale dell’Istituto Canossiano di Treviso ha fatto visita in Uqido, software-house padovana che opera nel settore delle nuove tecnologie quali . Gli studenti hanno vissuto la realtà virtuale immersiva con “The Edge - Be Brave”, attrazione di Uqido che ha già girato fiere ed eventi in tutta Italia. L’esperienza, unica nel suo genere, è in grado di coinvolgere non solo vista e udito ma anche tatto e olfatto dei partecipanti. The Edge - Be Brave ha immerso gli studenti in un ambiente virtuale ma realistico in cui viene chiesto di superare delle prove. La sfida è cercare di andare “un passo oltre i propri limiti” per capire quanto ognuno di essi sia ‘Brave’. Il direttore Andrea Michielan: “La visita in Uqido ha dato l’opportunità agli studenti di entrare in contatto con una realtà industriale orientata all’innovazione, con un approccio manageriale dai tratti visionari. E’ una bella occasione per vedere con entusiasmo il passaggio dal mondo della formazione a quello lavorativo”.