Guida a 16 anni nel parcheggio della stazione: danneggia tre auto in sosta

Ha perso il controllo dell'auto nel parcheggio della stazione dei treni di Castelfranco Veneto, tamponando due veicoli in sosta e facendoli finire contro una terza vettura parcheggiata poco distante.

Fin qui potrebbe sembrare un normale incidente in uscita dal parcheggio della stazione ma la realtà si è rivelata ben diversa. Alla guida dell'auto fuori controllo c'era infatti un ragazzo di 16 anni residente a Vedelago ma di origini africane. Come se non bastasse, gli agenti della Polizia locale hanno scoperto che la Citroen Saxo guidata dal giovane era di proprietà dello zio ma il veicolo era sprovvisto di assicurazione. Ai vigili il minorenne non ha voluto spiegare le ragioni della bravata. L'ipotesi più probabile è che avesse raggiunto il parcheggio della stazione per provare a fare un po' di pratica al volante, finendo però con il danneggiare le tre auto in sosta. Il veicolo senza assicurazione è stato posto sotto sequestro mentre dovrà essere la famiglia del 16enne a pagare i danni provocati dal figlio alle tre auto in sosta.