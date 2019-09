Scuola Internazionale d’Illustrazione di Sarmede: positivo il bilancio dell’estate

Si concluderanno la prossima settimana i corsi dell’estate 2019 della Scuola Internazionale d’Illustrazione di Sàrmede. Chiude la stagione l’autore Luigi Dal Cin con “Si può imparare a scrivere? Gli strumenti dello scrittore per ragazzi”, in cui analizzerà i processi e gli elementi fondamentali che sorreggono la scrittura di tutti i testi narrativi e, in particolare, di quelli rivolti a giovani lettori, anche nell’ottica di un’eventuale attività didattica. Sono stati 370 (22 in più rispetto all’anno scorso) gli artisti che hanno soggiornato in questi mesi a Sàrmede durante una o più settimane per approfondire la propria formazione presso la Scuola, viaggiando da varie regioni italiane e paesi europei, ma anche da Russia (per la precisione Siberia), Georgia, Tailandia, Uruguay, Brasile, Messico e Stati Uniti.

E’ ora poi online il calendario autunno-inverno, con ventidue corsi che propongono un ampio ventaglio di argomenti, fra cui illustrazione per albo e libro d'artista, acquerello, tecniche miste, xilografia giapponese, scrittura creativa, pedagogia e didattica dell'immagine, tecniche di lettura animata…Le iscrizioni sono aperte! La Scuola Internazionale d'Illustrazione ha ricevuto l'accreditamento MIUR quale ente di formazione del personale della scuola certificato ai sensi della direttiva 170/2016. Sulla piattaforma SOFIA sono presenti i corsi ai quali è possibile iscriversi con Carta Docente.

