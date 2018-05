Scuola Primaria di Levada, il Comitato Genitori dona le LIM ed alcuni libri

PONTE DI PIAVE “Era un progetto ambizioso - dichiara il referente del Comitato Genitori Mensa di Levada, Roberto Guerra – diventato realtà: il Gruppo Genitori grazie a forme di autofinanziamento può oggi mettere a disposizione della scuola nuovi strumenti tecnologici per un’educazione sempre più all’avanguardia. Nel dettaglio sono stati acquistati 7 kit LIM interattive con lavagna Multimediale, Personal Computer e cassa ed una serie di libri per la biblioteca scolastica".

"Mi piace ricordare – conclude Guerra - che il Gruppo Genitori è attivo in molti campi finanziando progetti condivisi con il corpo docente quali il progetto psicomotricità, quello relativo all’affettività (rivolto alle classi quinte), filosofia ed inglese. Si è poi da poco concluso con successo un ciclo di serate informative gratuite sul tema 'Genitori si diventa' incentrate sulla genitorialità e sui molteplici aspetti che gravitano attorno all’educazione dei ragazzi".

“Ringrazio il Comitato Genitori – dichiara il Sindaco Paola Roma - per la disponibilità e lo spirito di iniziativa: ancora una volta si sono dimostrati sensibili ed attenti ai problemi dell’educazione, contribuendo ad arricchire la strumentazione didattica del plesso di Levada, anche con la donazione di alcuni libri. Esempio di sinergia virtuosa tra pubblico e privato ma soprattutto di grande attenzione nei confronti della Scuola e dei nostri ragazzi. L’Amministrazione nel 2017 ha provveduto a tal scopo ad intervenire con i lavori di connessione alla rete internet dei plessi scolastici. Nel plesso di Levada si è proceduto con la stesura della fibra dalla zona industriale di Levada fino al centro della frazione: tali lavori sono stati ultimati nel settembre 2017. Queste ulteriori LIM – conclude Roma – vanno ad aggiungersi a quelle già donate dal BIM PIAVE negli anni scorsi attraverso il progetto 'Web in classe'”.

“Esprimo grande soddisfazione - ha dichiarato il Dirigente Scolastico Bruna Borin – nel vedere che il territorio si prodiga perché la propria scuola possa usufruire di strumenti di ultima generazione per un miglior apprendimento degli alunni. La presenza di una lavagna LIM in classe rappresenta un vantaggio per gli alunni e per gli insegnanti e sicuramente stimola il ricorso ad una didattica innovativa, superando il processo educativo tradizionale, con la possibilità di un collegamento alla rete internet attraverso un rapido accesso “protetto” ai contenuti web desiderati”.