La scuola Marconi di Conegliano in tv col XIV Festival della Canzone europea dei bambini

CONEGLIANO Il XIV Festival della Canzone europea dei Bambini approda in televisione: il grande evento conclusivo del concorso "Un Testo per noi", promosso dall’Associazione Coro Piccole Colonne e rivolto a tutte le classi primarie d’Italia e del mondo, che si è svolto sabato 28 e domenica 29 aprile a Baselga di Piné (Trento) grazie alla collaborazione con l'Apt Altopiano di Piné e Valle di Cembra, l'Ice Rink Piné, la Comunità Alta Valsugana e Bersntol, il Comune di Baselga di Piné, la Provincia Autonoma di Trento e la Regione Trentino Alto - Adige, sarà ora visibile integralmente in tutta Italia domenica 10 giugno alle 16.00 su 7 Gold (canale 17 del digitale terrestre) e venerdì 22 giugno alle 21.05 su TV2000 (canale 28).

Ci saranno anche i bambini della classe II B della scuola primaria “Guglielmo Marconi” di Conegliano, Treviso, che sono stati tra i protagonisti della manifestazione. Il festival, che ha attratto ad aprile sull’Altopiano di Piné oltre mille persone, si è strutturato in due spettacoli identici, uno la sera di sabato 28 aprile e l’altro la domenica 29 pomeriggio, condotti da Lorenzo Branchetti, noto ai più piccini come il simpatico folletto Milo Cotogno, protagonista dello storico programma “Melevisione” in onda su Rai Yoyo. Nel corso dei due eventi il Coro Piccole Colonne, composto da una trentina di bimbi tra i 6 e i 14 anni, ha interpretato le canzoni scritte dalle 11 classi vincitrici del concorso Un Testo per noi e musicate da grandi artisti del panorama italiano, mentre coreografia e animazione sono spettate alle classi autrici, chiamate a sfoderare la propria fantasia e creatività. Al termine alle classi, tutte vincitrici a pari merito, è stato consegnato il Trofeo Un Testo per noi, e a cinque di esse sono stati assegnati i Premi Speciali.

Lo spettacolo è stato registrato con l’obiettivo di diventare anche un format televisivo, con la regia di Paolo Severini, per raggiungere gli insegnanti che vorranno partecipare in futuro con le proprie classi e che, grazie alla potenza delle immagini, potranno comprendere la valenza didattica e educativa del progetto, che rappresenta anche un’intensa esperienza di crescita.