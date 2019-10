Scuola Materna S. Pio X di Lancenigo: 50 anni di servizio alla comunità

Si è svolta domenica alla presenza di famiglie, bambini e tantissimi “ex”, la cerimonia celebrativa dei 50 anni dalla fondazione della scuola materna S. Pio X di Lancenigo. L’Amministrazione comunale era presente con il vice sindaco Giacinto Bonan e con l’assessore al Sociale ed Istruzione Francesco Soligo. Il vice sindaco ha condiviso, durante la cerimonia in chiesa, il pensiero del sindaco Marco Serena, assente giustificato perché alla Cresima del figlio, sottolineando che: “Sono stati 50 anni in cui la parrocchia, in sinergia con il Comune e i villorbesi, ha saputo sia svolgere un'importante funzione educativa, sia adeguarsi con efficacia ai mutamenti delle necessità formative e degli orientamenti psico-pedagogici".

"In questo attuale scenario socio-economico, condizionato anche dalle denatalità, che offre ben poche possibilità di crescita alle scuole materne in generale, ma in particolare alle paritarie, diventa indispensabile fare fronte alle necessità di queste strutture sfruttando quella che è la vera forza del mondo di Comunità, con la la creazione di unione, non solo di intenti, ma anche organizzativa. Oggi dobbiamo abituarci - ha concluso Serena nel suo saluto - a riconoscere un valore ai servizi di cui possiamo godere: banalizzare queste risorse regalandole significherebbe svilirle e, alla fine, reputarle inutili”.