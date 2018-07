Scuola San Francesco di Casier, ecco la riqualificazione dell'impianto idrico sanitario

CASIER Sono iniziati ieri i lavori di riqualificazione dell'impianto idrico sanitario della scuola primaria "San Francesco" di Casier. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Miriam Giuriati, ha stanziato 39.970,00 euro (ad esclusione delle spese tecniche) per l'esecuzione dell'intervento, ormai urgente dopo che durante lo scorso anno scolastico le analisi effettuate dal Servizio Igiene degli Alimenti del Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 2 Marca Trevigiana avevano evidenziato la non idoneità dell'acqua erogata dai rubinetti del nucleo originario della scuola a causa del superamento del valore di accettabilità del parametro "Torbidità" e del superamento dei limiti previsti dalla legge per i parametri "Ferro" e "Manganese".

L'azienda sanitaria aveva comunque precisato che le analisi sui campioni d'acqua portavano all'attenzione due parametri indicatori non compresi fra quelli pericolosi per la salute umana e che erano finalizzati a stabilire le caratteristiche indicative dell'acqua erogata. La causa: la distribuzione idrica interna nelle tubazioni della parte più vecchia della scuola. Una volta concluso l'anno scolastico, allo scopo di non interrompere il regolare svolgimento dell'attività, l'amministrazione ha dato il via ai lavori.

Gallery