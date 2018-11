Il Comune e i carabinieri invitano i cittadini a scuola di sicurezza

Giovedì di 15 novembre alle ore 20.30 presso il Centro culturale di Resana saranno il capitano Alessandro Albiero, comandante della compagnia dei carabinieri di Castelfranco Veneto, e il maresciallo Alberto Cusinato, comandante della stazione, i protagonisti della serata dal titolo “Furti, truffe e raggiri come difendersi”.

Organizzato dall'assessorato alla sicurezza del Comune di Resana, l’incontro servirà per dare tanti consigli utili alle famiglie che, in particolare in questo periodo, sono “terrorizzate” dal continuo ripetersi di furti soprattutto nelle abitazioni. «Molte volte non adottiamo tutte le misure di sicurezza necessarie – ha detto il sindaco Stefano Bosa nel presentare la serata – la presenza dei carabinieri ci servirà per apprendere quelle minime nozioni di tutela e salvaguardia delle nostre abitazioni che davvero ci possono essere utili soprattutto in questo periodo dove i malviventi, agevolati dall'imbrunire, cercano di entrare nelle abitazioni o comunque di entrare nelle proprietà private con cattive intenzioni». La partecipazione all'incontro è aperta a tutta la cittadinanza, l'ingresso è gratuito.