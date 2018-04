Niente prima elementare e le mamme si mobilitano: "La Zanette non deve morire"

VITTORIO VENETO Niente prima elementare per gli scolari di Meschio. Sarebbero soltanto una decina le iscrizioni al nuovo anno per la prima classe e salta così il numero stabilito per formare una nuova prima. Ma i genitori della frazione vittoriese non ci stanno per gli inevitabili disagi che potrebbero crearsi con uno spostamento in altri istituti nel territorio comunale. Le mamme nel frattempo si sono già mobilitate con una raccolta firme per evitare che la scuola sparisca in questo modo: la speranza come sempre è l'ultima a morire ma al momento parrebbe non esserci soluzione alcuna per la Zanette.